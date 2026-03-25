Giorgia Meloni torna a parlare dopo il Referendum In grigio su Instagram nessun riferimento al caso Santanché
Il 25 marzo 2026, la presidente del consiglio ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui non ha fatto riferimenti diretti al caso Santanché o ad altri eventi recenti. La sua comunicazione, condivisa in un post con uno sfondo grigio, rappresenta un ritorno nel dibattito pubblico dopo il referendum. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle questioni politiche in corso.
Roma, 25 marzo 2026 – La presidente del consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare (o meglio postare su Instagram) a 2 giorni dall’ultimo videomessaggio, quello fatto, in maglione grigio, dal giardino (probabilmente di casa) nelle ore immediatamente successive alla sconfitta del Sì nel Referendum sulla Giustizia. Giorgia Meloni torna a parlare dopo il Referendum. Evasione fiscale e furbetti nel mirino Nessun riferimento alla vicenda Santanché (la ministra del Turismo invitata a seguire l’esempio del sottosegretario Delmastro e della Bartolozzi, capo di gabinetto, dimessisi ieri ) ma un videomessaggio postato in occasione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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