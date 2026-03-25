Il 25 marzo 2026, la presidente del consiglio ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui non ha fatto riferimenti diretti al caso Santanché o ad altri eventi recenti. La sua comunicazione, condivisa in un post con uno sfondo grigio, rappresenta un ritorno nel dibattito pubblico dopo il referendum. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle questioni politiche in corso.

Roma, 25 marzo 2026 – La presidente del consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare (o meglio postare su Instagram) a 2 giorni dall’ultimo videomessaggio, quello fatto, in maglione grigio, dal giardino (probabilmente di casa) nelle ore immediatamente successive alla sconfitta del Sì nel Referendum sulla Giustizia. Giorgia Meloni torna a parlare dopo il Referendum. Evasione fiscale e furbetti nel mirino Nessun riferimento alla vicenda Santanché (la ministra del Turismo invitata a seguire l’esempio del sottosegretario Delmastro e della Bartolozzi, capo di gabinetto, dimessisi ieri ) ma un videomessaggio postato in occasione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgia Meloni torna a parlare dopo il Referendum. In grigio su Instagram, nessun riferimento al caso Santanché

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