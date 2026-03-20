Come votiamo al referendum Fedez e mr Marra l’annuncio dopo l’intervista a Giorgia Meloni

Fedez e mr. Marra hanno annunciato le loro intenzioni di voto al referendum dopo un’intervista a Giorgia Meloni. Per anni, il rapper ha limitato le sue apparizioni pubbliche, preferendo un rapporto con i media più controllato e meno frequente. La scelta di intervenire in questa occasione segna un cambiamento rispetto al passato, con l’obiettivo di condividere pubblicamente le proprie opinioni sul voto.

Per anni ha mantenuto un rapporto selettivo con i media, evitando conferenze stampa frequenti e scegliendo con attenzione i contesti in cui intervenire. Poi, all’improvviso, una scelta che ha sorpreso molti osservatori e acceso il dibattito pubblico: la partecipazione a un podcast molto seguito, lontano dai canali istituzionali tradizionali e più vicino al linguaggio diretto dei social. A rendere ancora più evidente la portata dell’evento è stato il messaggio pubblicato poco dopo sui social, dove la leader ha deciso di rispondere preventivamente alle critiche: “Quando non parlo, dicono che scappo” – ha scritto – “Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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