Purghe purghe purghe Xi Jinping e la stretta finale sull’esercito

L’indagine contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale, rappresenta un momento decisivo nella politica militare cinese sotto Xi Jinping. Questo intervento evidenzia la volontà di rafforzare il controllo e consolidare il potere, segnando un punto di svolta nella gestione delle forze armate e nella lotta alle influenze interne. La vicenda apre una nuova fase di purghe e riforme all’interno dell’apparato militare cinese.

L'indagine avviata contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale (Cmc), segna uno spartiacque senza precedenti nella storia politica e militare della Cina sotto Xi Jinping. Mai prima d'ora un ufficiale di rango così elevato – di fatto il comandante operativo dell'Esercito Popolare di Liberazione (Pla) e numero due della catena di comando – era stato colpito da una purga formale per "gravi violazioni della disciplina e della legge", formula che nel lessico del Partito comunista cinese indica corruzione, slealtà politica o entrambe. L'inchiesta coinvolge anche Liu Zhenli, capo del Dipartimento di Stato Maggiore Congiunto della CMC, responsabile della prontezza operativa e della pianificazione militare.

