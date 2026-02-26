Calenzano in Gioco

Calenzano si appresta a ospitare un evento dedicato al gioco e alla cultura pop, attirando appassionati e curiosi della zona. La manifestazione promette di offrire spazi di intrattenimento e approfondimenti, coinvolgendo diverse fasce di pubblico. La città si prepara a vivere un momento di svago e socializzazione, con attività pensate per tutti i gusti e tutte le età.

Calenzano (Firenze) si prepara ad accogliere un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo del gioco intelligente e della cultura pop. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, presso lo ST.ART Spazio Eventi, si terrà, la fiera dedicata ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo e.