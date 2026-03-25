Eredità Gino Paoli patrimonio tra i 20 e 25 milioni a moglie e figli | i diritti d'autore e gli immobili

Dopo la scomparsa del cantautore, si è iniziato a valutare la distribuzione dell’eredità. Il patrimonio totale si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, comprendendo i diritti d’autore delle canzoni, le royalty e gli immobili situati in Liguria. La somma sarà divisa tra la vedova e i figli, secondo quanto previsto dalle leggi e dai testamenti eventualmente depositati.