Un patrimonio di circa 25 milioni di euro comprende diritti d'autore, immobili e un vitalizio. La gestione di questa eredità coinvolge principalmente la moglie dell'artista e quattro figli, tra i quali si è stabilita una divisione. Le questioni legate alla spartizione sono state oggetto di attenzione legale, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.

«E il mondo non esiste più»: le parole che nel 1960 aprirono le porte dell’eternità a Gino Paoli oggi risuonano con una eco definitiva. Con la scomparsa del cantautore monfalconese a 91 anni, avvenuta martedì 24 marzo, non si chiude solo un’epoca della discografia, ma si apre la complessa partita di un’eredità che è, al tempo stesso, un monumentale archivio culturale e un solido impero economico costruito in oltre sessant’anni di successi. Paoli, che ha saputo cantare l’effimero di una "Sapore di sale" e la profondità dei sentimenti più oscuri, lascia dietro di sé una struttura patrimoniale articolata, frutto di una gestione accorta che ha trasformato la poesia in impresa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gino Paoli, eredità da 25 milioni tra diritti d'autore, immobili e vitalizio. Il ruolo chiave della moglie Paola e la spartizione tra i 4 figli

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