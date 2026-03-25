Un cantante italiano ha condiviso più volte il suo rapporto diretto con il denaro e la sua passione per le automobili, vissuta senza troppi ragionamenti. Recentemente, ha parlato di alcune sue esperienze legate a auto di lusso, come Ferrari e Porsche, e di alcune mance considerate “pazzesche”. La sua passione per le vetture si manifesta in modo spontaneo, senza filtri o calcoli.

Gino Paoli ha raccontato più volte il suo rapporto istintivo con il denaro e, di riflesso, la sua passione per le automobili, vissuta senza troppi calcoli. A ricordarlo è anche un aneddoto raccontato in famiglia: in casa avevano dovuto mettere della gommapiuma in garage perché, tra manovre poco precise e distrazioni, finiva spesso per ammaccare le auto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MemasGP (@memasgp) Il tema, raccontato in un’intervista di Repubblica, è soprattutto il modo in cui Paoli ha sempre gestito i soldi. Sua moglie Paola Penzo ha spiegato che Gino non ha mai avuto un vero senso del valore economico e tendeva a sperperare denaro senza pensarci troppo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gino Paoli: tra Ferrari, Porsche e le mance “pazzesche”, la sua folle passione per le auto

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