A Modena, il cantautore Gino Paoli ha condiviso il suo affetto per la città, menzionando l'importanza della compagnia delle persone e i piaceri della cucina locale, come le tagliatelle, oltre alle auto sportive Ferrari. Ha anche ricordato la sua relazione con la moglie Paola e ha parlato della sua filosofia di vita, sottolineando come preferisca stare con persone positive e allontanarsi da chi giudica negativamente.

Modena, 25 marzo 2026 – “La mia fortuna nella vita è avere sempre incontrato persone meravigliose. Anche perché quando incontro un imbecille lo scarto subito”. Una frase che Gino Paoli ha ripetuto spesso. Anche due anni fa in un pomeriggio d’inverno, nel salotto della sua casa modenese in via Newton, intervistato dal Carlino accanto alla moglie Paola, sfogliando le pagine dell’autobiografia ’Cosa farò da grande’ scritta con il giornalista Daniele Bresciani per i suoi primi novant’anni. L'amore per Modena e i modenesi. Di persone meravigliose ne ha conosciute molto, sotto la Ghirlandina, lui che amava il buon cibo, le chiacchiere e l’atmosfera rilassata, prima di sedersi al pianoforte e accennare “Senza fine”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "A Genova nessuno ti guarda, qui ti offrono un caffè". L'amore di Gino Paoli per Modena: la moglie Paola, le tagliatelle e le Ferrari

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