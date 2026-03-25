Gino Paoli l’addio silenzioso e di classe Funerali privati e le ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse

Gino Paoli è scomparso lasciando dietro di sé un ricordo discreto e riservato. I funerali sono stati organizzati in forma privata, con le ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse. Cantautore noto per il suo stile sobrio, ha scelto di vivere lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso anche nei momenti più difficili.

Gino Paoli non amava il clamore, ma ha sempre vissuto “in un angolo” senza imporre la sua presenza. Un cantautore in punta di piedi che però ha sempre vissuto esattamente come voleva e con chi voleva. Un vero e proprio gatto in carne ed ossa, il suo animale preferito. E non a caso ha scritto “ La gatta “. Così non stupiscono le disposizioni sul funerale del grande artista, scomparso a 91 anni. Non ci sono al momento indicazioni sui funerali che potrebbero tenersi in forma strettamente privata, in linea con la massima riservatezza chiesta dalla famiglia nella nota in cui ha annunciato il decesso, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Genova, nel Quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, che amava molto per la vista sterminata sul mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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