Morto Gino Paoli | le cause della morte del cantautore

Gino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani, è morto oggi, 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Le cause della morte del cantautore, al momento, non sono state rese note. Molto probabilmente però dovrebbero essere legate alla sua età. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove abitava ancora oggi, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”. Ha segnato la musica italiana dagli anni Sessanta in poi. Tra i suoi brani più celebri figurano “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”. Accanto ad artisti come Tenco e De André, ha contribuito a rinnovare la canzone d’autore. Nel corso della carriera ha collaborato con numerosi interpreti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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