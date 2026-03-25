Le ceneri di un musicista sono state disperse sul lungomare di Boccadasse, secondo quanto riferito. La decisione segue l’ultimo desiderio dell’artista, noto per il suo stile non convenzionale e la lunga carriera musicale. La cerimonia si è svolta in modo discreto, senza eventi pubblici, alla presenza di pochi familiari e amici stretti.

Genova, 25 marzo 2026 – Una vita da artista anticonformista così come anche sarà il suo addio al mondo. Non si hanno infatti ancora informazioni certe sul funerale di Gino Paoli, morto ieri all’età di 91 anni. Le esequie si svolgeranno molto probabilmente in forma strettamente privata mentre il corpo, a quanto si apprende, non sarà tumulato ma le ceneri del cantautore saranno disperse in un luogo a lui molto caro. E' morto Gino Paoli, lascia un'eredità immortale nella musica Le ceneri di Gino Paoli saranno infatti disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese molto amato dal cantautore scomparso ieri a 91 anni. Lo confermano fonti vicine alla famiglia del cantautore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le ceneri di Gino Paoli disperse sul lungomare di Boccadasse, l’ultimo desiderio di un artista anticonformista

Articoli correlati

Gino Paoli, l’addio silenzioso e di classe. Funerali privati e le ceneri disperse sul lungomare di BoccadasseGino Paoli non amava il clamore, ma ha sempre vissuto “in un angolo” senza imporre la sua presenza.

Gino Paoli, le ceneri disperse a BoccadasseLe ceneri di Gino Paoli, scomparso ieri all’età di 91 anni, saranno disperse in mare dal lungomare di Boccadasse, storico quartiere genovese molto...

Una selezione di notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari; Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse; Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse; Gino Paoli morto, il messaggio amaro per i suoi 90 anni: Quello che accade oggi non mi piace, la violenza, la sopraffazione. Sfortunatamente lascio a voi questo mondo di me**a.

Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse nel borgo di BoccadasseAncora nessuna indicazione sui funerali, che come richiesto dalla famiglia, potrebbero tenersi in forma strettamente privata ... rainews.it

Quando l’ultimo saluto a Gino Paoli? Tutto sui funerali e le ceneri disperse sul mare di GenovaIl mondo della musica dice addio a Gino Paoli: funerali privati e ultime volontà rispettate, con le ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse. alfemminile.com

Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse. Nessun funerale per l’artista, da quanto si apprende verrà cremato le sue ceneri al borgo marinaro, che molto amava. La famiglia ha chiesto massima riservatezza nella nota in cui ha ann - facebook.com facebook

La cosa più punk a Deejay Chiama Italia la fece Gino Paoli nel 2019. #radiodeejay #onair #deejaychiamaitalia x.com