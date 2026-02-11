Omaggio a Gino Paoli in chiave jazz al Miles Davis | Filippo Cottone dà voce ai suoi più grandi successi

Un omaggio a Gino Paoli in chiave jazz al Miles Davis. Filippo Cottone ha preso il microfono e ha reinterpretato i suoi più grandi successi, portandoli in un nuovo stile. La serata ha offerto un mix di emozioni, tra note dolci e improvvisazioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. Paoli, con le sue parole di amore e silenzio, resta vivo anche in questa versione moderna.

Gino Paoli è la poesia della canzone italiana. Parole sussurrate, amori fragili, notti insonni e silenzi pieni di significato. Un universo musicale intimo e profondo che si presta naturalmente al linguaggio del jazz, fatto di ascolto, sfumature e libertà espressiva.Sul palco del Miles Jazz Club.

