È stata confermata la scomparsa di Gino Paoli, noto cantautore italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da numerose canzoni d’amore, tra cui una delle più celebri, intitolata

«Mi sentivo un pittore, ero convinto che lo sarei rimasto per tutta la vita. Ma Gianfranco Reverberi lavorava alla Ricordi e, in preda a una fortissima nostalgia, chiamava tutti gli amici genovesi a Milano con la scusa di farli cantare. Così arrivò Luigi Tenco, così arrivai io: non sapevo cantare, ma pagavano ottomila lire a pezzo e di solito se ne incidevano quattro per disco: 32.000 lire erano molto più di quello che guadagnavo alla Sigla Effe, un'agenzia di grafica pubblicitaria di Genova. Cantavo le canzoni che mi passavano, poi un giorno ne buttai giù una tutta mia», ricordava Gino Paoli che se n’è andato ieri. Correva l'anno 1960 e lui per mestiere faceva il disegnatore, il bozzettista. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La morte di Gino Paoli, e la canzone d?amore scivolò sotto le lenzuola

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grandissimo maestro Gino Paoli. Autore di capolavori, modernissimo sempre; classico, immenso #ginopaoli . Le sue canzoni e quel suo modo di cantarle ê scuola perenne per tutti quelli che amano questa arte. Grandezza vera senza enfasi, classe assoluta. - facebook.com facebook

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