Gino Paoli era cittadino onorario di Napoli il sindaco Manfredi | La città perde un figlio adottivo

Il cantautore ha cessato di vivere all'età di 91 anni. Era stato insignito del titolo di cittadino onorario di Napoli nel 2014. Oggi, il sindaco e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio, definendolo un “figlio adottivo” della città. La notizia della scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore, suscitando reazioni di dolore e commozione.

Il cantautore è morto oggi, 24 marzo, all'età di 91 anni. Paoli era diventato cittadino onorario di Napoli nel 2014: il cordoglio del sindaco Manfredi e dell'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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