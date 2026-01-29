A metà 2024, i prezzi delle case sul Lago di Garda sono saliti dell’1,5% nel secondo semestre. I valori cominciano a crescere, mentre il mercato degli affitti brevi rallenta. Le località più gettonate mostrano segnali di stabilità, anche se la domanda si mantiene viva. Aumenti che potrebbero continuare, ma con un ritmo meno frenetico rispetto agli anni scorsi.

In riva ai laghi le case hanno registrato nel secondo semestre del 2024 un aumento dei prezzi dell’1,5%. Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni immobiliari delle località turistiche lacustri sono in rialzo sull’onda degli stranieri che acquistano casa sulle sponde dei laghi. Sul Garda, l’aumento è del 2,6%: la sponda bresciana chiude con +2,8%, la veronese con +2,2%, la trentina con +3,2%. Il lago di Iseo registra un aumento dello 0,1% grazie al traino della sponda bresciana (+3,2%) che compensa il calo della bergamasca (-3,9%). Le località sul lago di Como registrano prezzi al +1%: la sponda lecchese fa +1,7% la comasca resta stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più 2,6% sul Lago di Garda. Rallenta l’affare affitti brevi

