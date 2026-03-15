Nicole Kidman è la mitica dottoressa Kay Scarpetta Su Prime la serie tratta dai bestseller di Cornwell

Da feedpress.me 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Prime Video è disponibile la serie «Scarpetta», composta da otto episodi che combinano elementi di thriller e dramma procedurale. La protagonista è la dottoressa Kay Scarpetta, interpretata da Nicole Kidman, e la serie si basa sui romanzi di Cornwell. La narrazione si concentra su un’indagine complessa e sui costi personali di chi cerca di fare giustizia.

C’è un prezzo da pagare nel perseguire la giustizia a tutti i costi? Questo l’interrogativo di fondo di «Scarpetta», otto episodi fra thriller e dramma procedurale, disponibili su Prime Video. La serie, tratta dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell (Mondadori) – adattati dalla co-creatrice del telefilm «Alcatraz» Elizabeth Sarnoff – vede protagonista Nicole Kidman nei panni di Kay Scarpetta, affascinante e brillante patologa forense di origini italiane, ispirata alla figura dell’ex medico legale capo della Virginia Marcella Farinelli Fierro, professionista molto rinomata negli Stati Uniti. Con mani abili, sguardo analitico e un grande... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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