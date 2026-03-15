Nicole Kidman è la mitica dottoressa Kay Scarpetta Su Prime la serie tratta dai bestseller di Cornwell

Su Prime Video è disponibile la serie «Scarpetta», composta da otto episodi che combinano elementi di thriller e dramma procedurale. La protagonista è la dottoressa Kay Scarpetta, interpretata da Nicole Kidman, e la serie si basa sui romanzi di Cornwell. La narrazione si concentra su un’indagine complessa e sui costi personali di chi cerca di fare giustizia.

C’è un prezzo da pagare nel perseguire la giustizia a tutti i costi? Questo l’interrogativo di fondo di «Scarpetta», otto episodi fra thriller e dramma procedurale, disponibili su Prime Video. La serie, tratta dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell (Mondadori) – adattati dalla co-creatrice del telefilm «Alcatraz» Elizabeth Sarnoff – vede protagonista Nicole Kidman nei panni di Kay Scarpetta, affascinante e brillante patologa forense di origini italiane, ispirata alla figura dell’ex medico legale capo della Virginia Marcella Farinelli Fierro, professionista molto rinomata negli Stati Uniti. Con mani abili, sguardo analitico e un grande... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nicole Kidman è la mitica dottoressa Kay Scarpetta. Su Prime la serie tratta dai bestseller di Cornwell Articoli correlati Nicole Kidman è Kay Scarpetta nella nuova serie tratta da Patricia CornwellQuando, nel 1994, Postmortem è comparso sugli scaffali delle librerie, Kay Scarpetta era nessuno: un prodotto di fantasia, rimasto recluso a lungo... Leggi anche: Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis in Scarpetta: trama, cast e recensione del thriller in 8 episodi su Prime, tratto dai romanzi di Patricia Cornwell Una raccolta di contenuti su Nicole Kidman Temi più discussi: Mia madre è la mia più grande ispirazione: parla Sunday Rose, figlia di Nicole Kidman; Nicole Kidman parla per la prima volta del divorzio da Keith Urban; Scarpetta, la serie procedurale con Nicole Kidman dal promettente pedigree, ha troppe pretese; Jamie Lee Curtis in Scarpetta: Ho fatto a botte con Nicole Kidman, pensavo di batterla e invece. Scarpetta Recensione: Nicole Kidman è l’eroina della popolare saga di Patricia CornwellAdattamento dei romanzi di Patricia Cornwell, Scarpetta vede Nicole Kidman nei panni della celebre anatomopatologa. vgmag.it Nicole Kidman è la patologa forense Kay Scarpetta su Prime Video: a chi è ispirato l’iconico personaggioIn arrivo in streaming la prima serie dedicata alla protagonista dei thriller più famosi di Patricia Cornwell: dall’ispirazione alle origini italiane. libero.it SCARPETTA - AMAZON PRIME VIDEO La serie è basata sulla celebre saga letteraria di Patricia Cornwell e segue le vicende di Kay Scarpetta (interpretata da Nicole Kidman), un'anatomopatologa forense di fama mondiale. Il grande ritorno di Kay Scarpetta facebook La pellicola del 2001 intepretata da Nicole Kidman ed Ewan McGregor nelle sale per tre giorni. x.com