GF Vip 8 eliminato e nomination 24 marzo | chi è uscito e chi è al televoto

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 8 sono stati ufficializzati l'eliminato e i nominati del giorno. Tra scontri e polemiche, i concorrenti hanno affrontato nuove dinamiche all'interno della casa. Sono stati comunicati i nomi di chi è uscito e di chi si trova al televoto, con dettagli sui confronti e le discussioni che si sono svolte durante la puntata.

Tutti i risultati della terza puntata del Grande Fratello Vip 8: eliminazione, nomination e riassunto di quanto accaduto tra scontri, polemiche e nuove dinamiche nella casa. La serata del 24 marzo del Grande Fratello Vip 8 è stata ricca di tensioni, confronti accesi e momenti emotivi. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo appena una settimana dall'inizio del reality, la dinamica tra i concorrenti è già ben delineata: alcuni protagonisti molto attivi, altri più defilati. La puntata è passata velocemente e ha visto anche il primo eliminato, mentre quattro concorrenti sono finiti al televoto non eliminatorio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip, 8 eliminato e nomination 24 marzo: chi è uscito e chi è al televoto Articoli correlati GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora: chi sarà eliminato il 24/03È arrivato il momento di votare nel primo televoto a eliminazione del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 24 marzo 2026: i nominati, chi viene eliminato al televoto, le sorpreseEcco che cosa accadrà nella terza puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, martedì 24 marzo 2026 Terzo appuntamento con il Grande Fratello... Aggiornamenti e contenuti dedicati a GF Vip 8 eliminato e nomination 24... Temi più discussi: Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip 8: chi esce stasera? I sondaggi indicano tre concorrenti; Grande Fratello Vip, terza puntata: cos'è successo il 24 marzo; Grande Fratello Vip, venerdì 20 marzo la prossima puntata: sondaggi, nomination e chi viene eliminato. Gf Vip 8, terza puntata: eliminato Dario Cassini, Antonella Elia in lacrime durante l’incontro con Pietro Delle Piane. In nomination…E' appena terminata la terza e pienissima puntata del Gf Vip 8, il reality condotto da Ilary Blasi e che vede nei panni di opinioniste C ... isaechia.it Grande Fratello Vip: il primo eliminato non è lui, ma lui. Le nuove nominationPrima sorpresa al GF Vip di Ilary Blasi. Il primo televoto eliminatorio non è andato come da sondaggi. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 marzo, la terza, e chi rischia adesso ... msn.com Pietro Delle Piane entra nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare Antonella Elia dopo cinque mesi di silenzio. L’arrivo dell’uomo arriva in un momento delicato, dopo le discussioni della scorsa settimana che avevano coinvolto anche Adriana Volpe e - facebook.com facebook