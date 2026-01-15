I 30 anni di Giulia De Lellis | festeggia con Tony Effe e indossa un orologio da quasi 50mila euro

Giulia De Lellis ha recentemente celebrato il suo trentesimo compleanno, scegliendo di farlo con un evento speciale. Durante la serata, Tony Effe le ha dedicato un omaggio e ha indossato un orologio di alta gamma dal valore di circa 50.000 euro. Questo momento rappresenta un’importante tappa nella vita della influencer, sottolineando il suo percorso personale e professionale.

Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni e non poteva che festeggiare in modo speciale: ecco cosa ha organizzato Tony Effe per lei e l'accessorio di lusso che ha indossato.

