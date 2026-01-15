I 30 anni di Giulia De Lellis | festeggia con Tony Effe e indossa un orologio da quasi 50mila euro

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis ha recentemente celebrato il suo trentesimo compleanno, scegliendo di farlo con un evento speciale. Durante la serata, Tony Effe le ha dedicato un omaggio e ha indossato un orologio di alta gamma dal valore di circa 50.000 euro. Questo momento rappresenta un’importante tappa nella vita della influencer, sottolineando il suo percorso personale e professionale.

Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni e non poteva che festeggiare in modo speciale: ecco cosa ha organizzato Tony Effe per lei e l'accessorio di lusso che ha indossato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Qual è la meta scelta da Giulia De Lellis e Tony Effe per il primo Capodanno con Priscilla

Leggi anche: Giulia De Lellis allontana le voci di una crisi con Tony Effe

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Buon compleanno: trent’anni fa Giulia nasceva insieme al Giornale di Vimercate; Giulia De Lellis, compleanno con dedica a Tony Effe: «La mia roccia, luce dei miei occhi, la mia famiglia». Le foto con Priscilla; Percorsi Spericolati alla quinta edizione per ripopolare le montagne; Gambero Rosso – I Tre Bicchieri 2024 del Friuli Venezia Giulia.

30 anni giulia deIl gesto romantico di Giulia De Lellis per il suo Tony Effe. Spunta la dedica - La luce dei miei occhi, la mia roccia, La persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incazzare. 361magazine.com

30 anni giulia deGiulia De Lellis, compleanno con dedica a Tony Effe: «La mia roccia, luce dei miei occhi, la mia famiglia». Le foto con Priscilla - Giulia De Lellis si prepara a spegnere 30 candeline e, a poche ore dal compleanno, affida ai social una riflessione intima sul suo percorso. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.