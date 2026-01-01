Dove si trova la città dei pozzi italiana un labirinto sotterraneo dove storia e ingegneria si incontrano

Orvieto, conosciuta come la città dei pozzi, ospita un affascinante labirinto sotterraneo scavato nel tufo, risalente all’epoca etrusca. Questo complesso rappresenta un esempio di ingegneria antica e testimonia la lunga storia della città, unendo cultura e tecnica in un ambiente unico nel suo genere. La scoperta di questi pozzi offre uno sguardo sulla vita e le capacità ingegneristiche degli antichi abitanti di Orvieto.

