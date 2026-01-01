Dove si trova la città dei pozzi italiana un labirinto sotterraneo dove storia e ingegneria si incontrano
Orvieto, conosciuta come la città dei pozzi, ospita un affascinante labirinto sotterraneo scavato nel tufo, risalente all’epoca etrusca. Questo complesso rappresenta un esempio di ingegneria antica e testimonia la lunga storia della città, unendo cultura e tecnica in un ambiente unico nel suo genere. La scoperta di questi pozzi offre uno sguardo sulla vita e le capacità ingegneristiche degli antichi abitanti di Orvieto.
Orvieto è chiamata la città dei pozzi per il sistema sotterraneo scavato nel tufo dell’epoca etrusca. Dal Pozzo di San Patrizio a quello medievale, l’acqua è legata alla storia della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
