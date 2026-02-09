Boccia a processo con Sangiuliano | stalking lesioni e diffamazione il caso arriva in tribunale il 6 ottobre

Questa mattina si è aperto il procedimento penale contro Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking, lesioni e diffamazione nei confronti di Gennaro Sangiuliano. Il processo si terrà il 6 ottobre in tribunale, dopo che l’imprenditrice è stata coinvolta in una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione della cronaca.

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia sarà sottoposta a processo per stalking, lesioni e interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro della Cultura, e attuale consigliere regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano. Il processo è stato fissato per il 6 ottobre prossimo, a seguito del rinvio a giudizio deciso dal giudice per le indagini preliminari. La vicenda, che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano dal suo incarico di governo nell’estate del 2024, si appresta ora a entrare nel vivo della fase processuale. Il caso Sangiuliano, esploso nell’estate del 2024, ha scosso il panorama politico e mediatico italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

La giudice per le indagini preliminari di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, coinvolta nel caso Sangiuliano.

Questa mattina Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio nel processo che si terrà a ottobre.

