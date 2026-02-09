Fallout | Bethesda rassicura i fan sviluppo in corso ma The Elder Scrolls VI è priorità Nuovi progetti in arrivo

Bethesda conferma che il lavoro sul franchise Fallout prosegue, ma al momento la casa di sviluppo punta tutto su The Elder Scrolls VI. I fan possono stare tranquilli, i progetti non sono stati abbandonati, anche se la priorità resta il nuovo capitolo di The Elder Scrolls. La notizia arriva mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi passi di Bethesda.

Bethesda rassicura i fan di Fallout: lo sviluppo del franchise continua, ma la priorità attuale è concentrata sulla realizzazione di The Elder Scrolls VI. Nonostante l’attesa spasmodica per un nuovo capitolo principale, il director Todd Howard ha confermato che l’azienda non ha abbandonato l’universo di Fallout, lavorando a progetti futuri che verranno svelati al momento giusto. L’annuncio, giunto il 9 febbraio 2026, ha inevitabilmente generato un misto di sollievo e frustrazione tra i sostenitori della serie. Fallout, infatti, rappresenta un pilastro fondamentale nell’offerta di Bethesda, un franchise che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo grazie alla sua miscela unica di ambientazione post-apocalittica, umorismo nero e meccaniche di gioco innovative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fallout Scrolls

Durante lo sviluppo di Fallout 4, alcuni indizi fanno pensare che si sia iniziato a pensare a The Elder Scrolls VI già allora.

Ultime notizie su Fallout Scrolls

