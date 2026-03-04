Nessuno può dire se l'Iran parteciperà ai Mondiali per Trump conta zero | Davvero non mi interessa

A tre mesi dall'inizio dei Mondiali di calcio, la questione della partecipazione dell'Iran rimane incerta. La presenza della squadra iraniana è in bilico, mentre gli Stati Uniti e Israele continuano a esercitare pressioni contro il governo di Teheran. Donald Trump ha dichiarato di non essere interessato alla questione e ha affermato che la partecipazione dell'Iran non gli interessa.

Quando mancano tre mesi all'inizio dei Mondiali di calcio, la partecipazione dell'Iran, sotto attacco combinato degli Stati Uniti e di Israele, è appesa a un filo. Trump è sprezzante sulla vicenda, Infantino e la FIFA sono attori secondari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Achille Costacurta sul GF Vip: “Mi ha chiamato l’assistente di Alfonso Signorini”, poi svela se parteciperàAchille Costacurta rompe il silenzio sulle voci che lo volevano al Grande Fratello Vip. Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i... Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Tutto quello che riguarda Nessuno può dire se l 8217 Iran... Discussioni sull' argomento Contrordine cittadini. Obiettivo primario: evitare le primarie; Meloni teme lo choc petrolifero; Da Minneapolis ai dazi, non è vero che nessuno può fermare Trump; Uccidere l’odioso Khamenei e darsi un futuro politico. Nessuno può zittirciNon c'è da stupirsi. È bastato pubblicare uno scoop su Sua Maestà Report, decine di nomi di magistrati, imprenditori, politici finiti nei dossier di un consulente della trasmissione di Sigfrido ... ilgiornale.it Le quote rosa non sono mai state una concessione, e infatti nessuno voleva concederle. Chi si è battuto per averle lo ha fatto per costringere chi non voleva a fare spazio alle donne. In politica, nei cda, nei ruoli di vertice delle aziende/1 x.com Nessuno indovinerà come li hai cucinati! Antipasti di petto di pollo croccante Ingredienti petto di pollo: 600 g acqua: 1 l sale grosso: 4 g foglie di alloro: 1 g grani di pepe giamaicano: 5 g salsa Sriracha: 10 g formaggio spalmabile Philadelphia: 50 g maionese: 3 facebook