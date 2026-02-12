Non vergognatevi mai | cos'ha detto Gisèle Pelicot stuprata da 51 uomini nella sua prima intervista in tv

Nella sua prima intervista televisiva, Gisèle Pelicot si è aperta raccontando l’incubo che ha vissuto per quasi dieci anni. La donna francese, abusata da almeno 51 uomini dopo essere stata sedata dal marito, ha deciso di parlare pubblicamente per invitare le vittime a non sentirsi colpevoli.

Ci sarà un unico incontro pubblico che Gisèle Pelicot terrà in Italia, e sarà a Torino, per "Aspettando il Salone", in dialogo con la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Annalena Benini. Al centro dell'incontro il memoir Un inno alla vita (Rizzoli), - facebook.com facebook