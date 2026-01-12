Luciano Spalletti prepara due possibili acquisti per rafforzare la rosa della Juventus. Stasera, contro la Cremonese, sarà titolare il giocatore ritrovato David. Il tecnico ha dichiarato che ci sono due posizioni ancora da coprire, poiché la squadra ha bisogno di ulteriori rinforzi. La società monitora attentamente le opzioni sul mercato, mantenendo alta l'attenzione su eventuali opportunità di rafforzamento.

Il giocatore (ri)trovato: David, che sarà riproposto titolare stasera contro la Cremonese. Quelli ulteriori di cui si ha bisogno: "Ci sono due caselle da riempire perché siamo un po’ corti, e vedremo se si riuscirà ad occupare questi posti: si sta sempre con le orecchie dritte". Parole di Luciano Spalletti, che allo Stadium incrocia oggi i grigiorossi di Nicola, primi suoi avversari all’esordio sulla panchina della Juve nella gara di andata, due mesi e dieci giorni fa. Scherzi e spunti del calendario asimmetrico. La Signora cerca invece in maniera indefessa quell’equilibrio che serve per proseguire la scalata in campionato e il pass ai playoff in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti prenota due colpi. Test Cremonese per salire ancora

