In una manifestazione di protesta, un manifesto firmato dai Carc raffigura la premier a testa in giù, con sangue e segni di bruciatura, in piazza. Si tratta di un’immagine che richiama simbolicamente la fine di Mussolini e che ha suscitato reazioni di sdegno. L’atto si inserisce in un clima di tensione tra chi sostiene e chi si oppone alle recenti decisioni politiche.

L’ultimo sfregio alla civiltà e al rispetto delle istituzioni, prima ancora che alla persona Giorgia Meloni, è un manifesto per il “No” firmato dai Carc, nel quale la premier viene sistemata a testa in giù a richiamare la fine di Mussolini. Non proprio un esempio di comunicazione democratica, anche perché chi ha dato la vita a quei manifesti sono Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (oggi Partito dei CARC), sono un movimento politico extraparlamentare italiano fondato nel 1992 a Viareggio da ex militanti di gruppi marxisti-leninisti, autonomi e trotskisti degli anni ’70. Sono gli stessi che in piazza, qualche giorno fa, avevano dato fuoco a un bandierone con i volti di Meloni e Nordio durante un corteo a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni a testa in giù, col sangue o bruciata in piazza: il fronte del “No” chiude in bruttezza e volgarità

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