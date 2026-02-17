Caso Tortora Augias ammette | Anch’io ebbi un dubbio Gaia Tortora | Non deve vergognarsi

Corrado Augias ha ammesso di aver avuto dei dubbi sul caso Tortora, un fatto che ha riacceso il ricordo di un errore giudiziario che ha segnato la vita di molti. Durante il programma La Torre di Babele, Augias ha spiegato di aver messo in discussione le accuse contro Enzo Tortora, proprio come altri colleghi dell’epoca. Gaia Tortora ha risposto dicendo che suo padre non deve vergognarsi per quello che è successo. Il confronto si è svolto davanti a un pubblico che ha ascoltato con attenzione, in un momento che ha rivissuto le ingiustizie del passato.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Durante la conversazione, Augias ha fatto un’ammissione che ha colpito il pubblico: anche lui, all’epoca dell’arresto di Tortora nel 1983, fu “sfiorato dal pensiero” che qualcosa potesse esserci. Un passaggio che mette in luce quanto potente fosse il meccanismo narrativo costruito attorno alle accuse, poi rivelatesi infondate. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Giada Fortini in tv nella miniserie “Portobello“: sarà Gaia, figlia di Enzo TortoraGiada Fortini, 17enne, debutta in tv interpretando Gaia, la figlia di Enzo Tortora nella miniserie “Portobello”, in replica su Rai 1 questa settimana. Il caso Enzo Tortora secondo Marco Bellocchio: debutta “Portobello”Dopo l’anteprima all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film di Marco Bellocchio su Enzo Tortora arriva in streaming su HBO Max. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Caso Tortora, Augias: Mi vergogno a dirlo anche io fui sfiorato dal pensiero. E Gaia Tortora: Non deve vergognarsiNel corso di La Torre di Babele su La7, Corrado Augias dialoga con la giornalista Gaia Tortora sul caso che travolse suo padre, Enzo Tortora, vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari della ... la7.it La Torre di Babele ripercorre il caso Enzo TortoraLa Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata con una puntata dedicata al caso Enzo Tortora. Gifuni e Bellocchio tra gli ospiti ... davidemaggio.it Caso Tortora, Augias: "Mi vergogno a dirlo, anche io fui sfiorato dal pensiero". E Gaia Tortora: "Non deve vergognarsi" #latorredibabele x.com Portobello, la serie tv firmata da Marco Bellocchio incentrata sul caso Tortora, arriverà su HBO Max il prossimo 20 febbraio. La attendiamo con grande curiosità per vari motivi, come avevamo già evidenziato in altri articoli dedicati al tema. - L’autore è uno dei p facebook