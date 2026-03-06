Futuro nazionale di Vannacci apre sede vicino a Predappio la guida il legale che difende i saluti romani

A Forlì è stata inaugurata la nuova sede di Futuro nazionale, a circa venti minuti da Predappio, il paese natale del Duce. La guida dell'organizzazione è un legale che difende i saluti romani. Gli uomini del generale Roberto Vannacci sono stati presenti all'apertura nei giorni scorsi. La sede rappresenta un punto di riferimento per il movimento in questa zona.

(Adnkronos) – Apre a Forlì la sede di Futuro nazionale. A venti minuti di macchina da Predappio, cittadina natale del Duce, gli uomini del generale Roberto Vannacci si sono dati appuntamento negli scorsi giorni. In via Caterina Sforza n. 61 – dove è aperta una delle prime sezione di Fn in Italia – a fare gli onori di casa è l'avvocato Francesco Minutillo, volto noto della destra locale, già con 'la Destra' di Storace, poi tra i fondatori di Fdi, segretario provinciale e membro dell'assemblea nazionale. "Ma nel 2020 -dice intervistato dall'AdnKronos Minutillo- sono uscito dal partito della Meloni, non mi sono più sentito rappresentato". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

