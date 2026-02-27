Futuro Nazionale il neo partito di Vannacci apre una sede a Forlì | Crescita significativa adesioni da tutto il mondo della destra

Sabato mattina a Forlì sarà inaugurata la sede del Comitato Forlì 93 di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci. L’evento si terrà alle 10.30 in via Caterina Sforza 61 e rappresenta una delle prime realtà territoriali del movimento, che conta già un numero crescente di adesioni provenienti da diversi settori della destra. L’apertura si inserisce nel percorso di avvio del tesseramento nazionale previsto per marzo.

Sabato alle ore 10.30, a Forlì, in via Caterina Sforza 61, apre ufficialmente la sede del Comitato Forlì 93 di Futuro Nazionale – Vannacci, tra le primissime realtà territoriali del movimento a nascere in Italia in vista dell’avvio del tesseramento nazionale previsto per il primo marzo. “L’iniziativa segna l’arrivo concreto anche in Romagna di una formazione politica che, nel giro di poche settimane, sta registrando una crescita significativa e un radicamento sempre più evidente sul territorio nazionale”, spiega rancesco Minutillo, referente del comitato. “La sede del comitato Forlì 93 rappresenta uno dei primi avamposti organizzativi del movimento e intende diventare punto stabile di riferimento per simpatizzanti, iscritti e cittadini interessati a conoscere il progetto politico promosso dal Generale Roberto Vannacci - prosegue -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale, il nuovo partito di destra con un programma di sei punti

