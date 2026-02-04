Milan in ansia per il futuro di Modric ancora tutto in bilico

Il futuro di Luka Modric al Milan resta incerto. Il centrocampista croato, protagonista della vittoria contro il Bologna, si avvicina alla scadenza del contratto a giugno e i tifosi sono in attesa di notizie ufficiali. La società deve decidere se rinnovare o lasciar partire il giocatore, mentre le trattative sono ancora in corso. La pressione cresce, e tutti sperano in un’anticipazione positiva in tempi rapidi.

Protagonista anche in occasione della vittoria del Milan sul Bologna, Luka Modric è in scadenza di contratto con i rossoneri nel giugno di quest'anno con i tifosi che aspettano buone notizie dal croato. Milan, le ultime sul futuro di Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it In casa rossonera c'è apprensione su quella che sarà la decisione del classe 1985 che ha dimostrato di essere un punto fermo della formazione di Allegri in questa stagione. Il centrocampista ha scelto di dire sì ai rossoneri durante la scorsa estate con il mediano che ha voluto giocare ancora ad alti livelli nonostante fossero giunte diverse offerte anche da USA e Arabia Saudita.

