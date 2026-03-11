Pressing Milan Missione rossonera Modric può restare

Nel derby, Luka Modric ha vissuto un momento chiave al minuto 90, quando ha perso un contrasto con Sucic nella metà campo dell’Inter, vicino all’area di Sommer. Questa azione è diventata un punto di riferimento simbolico della partita, lasciando un’impronta significativa nel finale di gara. Modric, al centro dell’attenzione, potrebbe ancora restare nel club anche dopo questa sfida.

L’azione simbolo del derby di Luka Modric, forse, è quella del minuto novanta. Perde un contrasto con il connazionale Sucic, ampiamente dentro la metà campo dell’Inter, quasi a livello dell’area difesa da Sommer. Per un attimo, uno solo, si lamenta col direttore di gara per il contrasto, allargando le braccia, ma una volta intuito che il fischio non arriverà si getta all’inseguimento dell’8 nerazzurro e prova a strappargli palla. Ne esce fuori un fallo, non un recupero. Un’azione che gli costa pure un cartellino giallo, in compenso permette ai compagni di organizzarsi ulteriormente in attesa della battuta e di prendere posto egli stesso per fare densità davanti a Maignan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pressing Milan. Missione rossonera. Modric può restare Articoli correlati Calciomercato Milan, Disasi pressing per portarlo alla corte rossonera. La situazionea ttualeMercato Como, nuovo assalto a Kaiki: aumentata l’offerta ma il Cruzeiro fa muro! Le ultimissime Calciomercato Fiorentina, Richardson ai saluti:... Con il Milan per sempre: tutti in pressing su ModricQuando si parla di possibili rinnovi di contratto rossoneri e della spinta di Allegri perché la stretta di mano si compia, di solito finisce bene:... Tutto quello che riguarda Pressing Milan Milan in pressing sul giocatore: osservatori rossoneri a seguirlo!Il Milan segue con attenzione il calciatore che gioca in Serie A. I rossoneri hanno mandato un osservatore per la partita. spaziomilan.it Milan, il dato è impietoso: i rossoneri sono il peggior club d’EuropaIl Milan è la peggiore squadra d'Europa: il dato non lascia dubbi ed evidenzia le criticità del club rossonero. spaziomilan.it