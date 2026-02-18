Una donna sudamericana è stata catturata in Francia dopo aver compiuto un furto aggravato a Chieti. Le indagini, durate diversi mesi, hanno portato all’identificazione della responsabile, che aveva sottratto un portafoglio a un’anziana nel centro della città. La polizia francese ha eseguito l’arresto, collaborando con le autorità italiane per assicurare la donna alla giustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di reati di questo tipo tra i cittadini stranieri. La donna ora si trova in custodia in attesa di essere estradata.

Furto aggravato e indebito utilizzo di mezzi di pagamento sono le accuse rivolte a una cittadina sudamericana, arrestata ieri dalla Polizia di Stato di Chieti grazie alla collaborazione internazionale. La donna, insieme a due complici, avrebbe colpito nel mese di agosto ai danni di un’anziana all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale. L’arresto è stato eseguito in Francia, dove la donna si era rifugiata dopo aver fatto perdere le proprie tracce. Operazione internazionale coordinata dalla Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto della cittadina sudamericana è stata il risultato di una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato di Chieti e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il furto a Chieti e l'arresto in Francia, così una donna è stata catturata dopo mesi di indagini

