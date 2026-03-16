La meravigliosa storia di Banda | dimesso dall'ospedale a Napoli arriva a Lecce e diventa papà

Un giocatore è stato dimesso dall'ospedale di Napoli e successivamente è arrivato a Lecce. Durante la partita Napoli-Lecce, si è improvvisamente sentito male e si è disteso sul terreno di gioco al Maradona. Dopo le cure, è stato giudicato stabile e ha lasciato l'ospedale. Poco dopo, ha raggiunto Lecce e ha avuto un bambino.

Non poteva esserci lieto fine migliore dopo l'ansia provata nel vederlo disteso sul terreno di gioco del Maradona per un malessere improvviso durante Napoli-Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Lecce: il giocatore banda dimesso dall’ospedale dopo il malore contro il Napoli. Malore Banda, l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato del LecceMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Aggiornamenti e notizie su La meravigliosa storia di Banda dimesso... Discussioni sull' argomento Assaltano la gioielleria. Perugia, banda di ladri all’Emisfero; Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al Maradona. Dalla paura alla gioia in poche ore: la meravigliosa storia del neo papà Lamek BandaDa una grande paura a una felicità immensa nel giro di poche ore. La domenica di Lameck Banda si è trasformata in una storia speciale, iniziata. tuttomercatoweb.com Banda, è tornato a Lecce in tempo per la nascita della primogenitaIl calciatore ieri, al rientro dall'ospedale Caldarelli, è diventato papà per la prima volta. Gli auguri del club ... calciolecce.it La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata! - facebook.com facebook La Banda Musicale della Guardia di Finanza quest’anno compie 100 anni! Nell'ambito degli eventi celebrativi sono stati previsti concerti eseguiti dalle Bande musicali di Carabinieri, Esercito, Aeronautica, Polizia, Marina e Polizia Penitenziaria, x.com