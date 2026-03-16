La meravigliosa storia di Banda | dimesso dall'ospedale a Napoli arriva a Lecce e diventa papà

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore è stato dimesso dall'ospedale di Napoli e successivamente è arrivato a Lecce. Durante la partita Napoli-Lecce, si è improvvisamente sentito male e si è disteso sul terreno di gioco al Maradona. Dopo le cure, è stato giudicato stabile e ha lasciato l'ospedale. Poco dopo, ha raggiunto Lecce e ha avuto un bambino.

Non poteva esserci lieto fine migliore dopo l'ansia provata nel vederlo disteso sul terreno di gioco del Maradona per un malessere improvviso durante Napoli-Lecce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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