Primo prelievo di cornee all'istituto Pascale di Napoli dopo l'ingresso nella rete trapianti

All'Istituto Pascale di Napoli è stato eseguito il primo prelievo di cornee da una paziente deceduta, segnando un importante passo avanti per l’ospedale. Dopo aver aderito da un anno alla rete trapianti della Campania, la struttura conferma il proprio impegno nel settore dei trapianti, contribuendo alla raccolta e alla destinazione di organi e tessuti per i pazienti in attesa di intervento.

