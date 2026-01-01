Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri | raggiunto e denunciato

Durante la notte di Capodanno a Montopoli, un veicolo rubato è stato messo in fuga durante un controllo dei carabinieri di Pisa. L’inseguimento si è concluso con il fermo del conducente, un 31enne, che è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento ha permesso di recuperare l’auto e garantire la sicurezza pubblica.

