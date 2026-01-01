Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri | raggiunto e denunciato
Durante la notte di Capodanno a Montopoli, un veicolo rubato è stato messo in fuga durante un controllo dei carabinieri di Pisa. L’inseguimento si è concluso con il fermo del conducente, un 31enne, che è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento ha permesso di recuperare l’auto e garantire la sicurezza pubblica.
MONTOPOLI – Inseguimento di San Silvestro per i carabinieri di Pisa. Nella notte di Capodanno i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Miniato hanno denunciato un 31enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L ‘intervento e? scattato intorno all’1,50 a Montopoli. Durante un normale servizio di controllo del territorio lungo la Tosco Romagnola, i militari hanno intercettato un’auto che risultava oggetto di furto, avvenuto il giorno prima a Ponsacco. Nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, il conducente ha ignorato i segnali dei militari accelerando bruscamente e i mboccando la FiPiLi in direzione Pisa nel tentativo di dileguarsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
