Mamma sviene per il monossido | bimbo di 4 anni risponde al 118 e le salva la vita

Un bambino di quattro anni ha chiamato il 118 dopo aver assistito al malore della madre causato da monossido di carbonio. I sanitari sono intervenuti in tempo per prestare assistenza alla donna e trasportarla in ospedale. L'episodio si è verificato in una residenza di Adria, in provincia di Rovigo, nel pomeriggio del 24 marzo 2026.

Adria (Rovigo), 24 marzo 2026 – Un bambino di quattro anni al telefono di casa ha aiutato i sanitari del 118 a salvare la mamma. La donna era esanime per aver inalato monossido di carbonio. La chiamata è partita dall’allarme dato dal datore di lavoro, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio. Il fatto è successo ad Adria (Rovigo), a riportare la notizia il Gazzettino. Grazie al bimbo l’infermiera dall’altra parte del filo è riuscita a capire che la donna aveva bisogno di aiuto. Con estrema capacità l'infermiera è riuscita a instaurare un dialogo con il piccolo, e attraverso semplici domande ha compreso che la donna era riversa a terra sul pavimento, priva di sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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