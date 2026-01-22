Parcheggio selvaggio sulla pista pedonale in via Madonna delle Rose

In via Madonna delle Rose, la pista pedonale è spesso occupata da veicoli in sosta, costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata. Maria Luisa segnala questa situazione, che mette a rischio la sicurezza dei passanti e riduce la funzionalità degli spazi pubblici. È importante intervenire per garantire un corretto utilizzo delle aree dedicate alla mobilità pedonale e promuovere il rispetto delle norme di parcheggio.

Segnala Maria Luisa: “In Via Madonna delle Rose, i pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata nonostante sia presente una pista pedonale perché la stessa è sempre occupata da auto in sosta. In questa strada che conduce alla chiesa e la fiancheggia, passano molti anziani (con bastone, in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

