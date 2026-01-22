Legalità a scuola | i docenti di Diritto A046 come presidio educativo contro la violenza La proposta del CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) evidenzia l'importanza di promuovere la legalità scolastica come elemento fondamentale per prevenire la violenza. In particolare, i docenti di Diritto A046 assumono un ruolo di presidio educativo, contribuendo a creare un ambiente sicuro e rispettoso. La proposta del CNDDU sottolinea la necessità di un approccio equilibrato, volto a rafforzare la cultura del rispetto e della legalità nelle scuole italiane.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per l’approccio con cui si sta tornando a parlare di sicurezza nelle scuole, anche alla luce dei fatti accaduti a La Spezia. A preoccupare non è solo il tono emergenziale del dibattito, ma l’assenza di una visione educativa capace di affrontare le cause profonde del disagio giovanile, piuttosto che i soli effetti. Nel panorama nazionale, l’iniziativa avviata a Modena propone una via diversa. Qui, il concetto di sicurezza si lega alla presenza attiva sul territorio, alla mediazione e alla collaborazione tra istituzioni, Polizia locale e realtà del volontariato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

