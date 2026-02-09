Frosinone | modifiche alla viabilità per lavori stradali e infrastrutturali in città

Il Comune di Frosinone ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità in diverse zone della città. Le strade saranno chiuse o ristretta per permettere lavori di manutenzione e infrastrutturazione. La circolazione sarà più complicata nelle prossime settimane, quindi gli automobilisti devono prestare attenzione e seguire le indicazioni della segnaletica temporanea.

Il Comune di Frosinone ha disposto una serie di interventi temporanei alla viabilità in più punti della città per consentire lavori di manutenzione e infrastrutturazione. Le modifiche riguardano divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati regolati da movieri, e interesseranno sia il centro che alcune vie periferiche. Dal 9 al 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 8:30 fino alle 18:00, in Via Po, nel tratto da Via Tevere a Piazza Caduti di Nassirya, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per permettere la posa di cavi elettrici tra le cabine di Piazza D. Ferrante e Via Po.

