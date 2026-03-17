Alessandro Volpi afferma che la guerra di Trump in Iran accelera la crisi del debito negli Stati Uniti, definendola insostenibile. Secondo lui, per l’ex presidente la guerra rappresenta una variabile che non può protrarsi a lungo, poiché il debito pubblico americano ha raggiunto livelli troppo elevati. La sua analisi suggerisce che l’intervento in Iran potrebbe essere limitato dai vincoli economici del paese.

«Per Trump la guerra all’Iran è una variabile che non può permettersi di far durare troppo: esiste un limite temporale imposto da un debito ormai fuori controllo». Lo spiega a InsideOver Alessandro Volpi, professore associato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, autore di saggi come I padroni del mondo. Come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia (Laterza, 2024) e La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale (Laterza, 2025). Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda su quanto effettivamente stia costando agli Stati Uniti, in particolare, la guerra all’Iran e la crisi che ne è derivata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Alessandro Volpi: “La guerra di Trump in Iran accelera la crisi del debito Usa. Non è sostenibile”

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