Il trauma dei conflitti sul palco | Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo a Senigallia

A Senigallia, il 12 marzo 2026, si è svolto un evento che ha coinvolto Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo, portando sul palco il tema dei conflitti e delle loro ripercussioni. La serata ha visto gli artisti discutere delle esperienze legate ai conflitti, senza approfondimenti sulle cause o motivazioni, concentrandosi invece sulle testimonianze e sui racconti di chi ha vissuto situazioni di tensione.

Senigallia (Ancona), 12 marzo 2026 – Che cosa accade quando il conflitto smette di essere un titolo di giornale per diventare il perimetro quotidiano della vita di una persona? Su questo interrogativo, tanto essenziale quanto doloroso, poggia l’architettura di “Crescere, la guerra”, lo spettacolo che vedrà protagonisti la giornalista e inviata di guerra Francesca Mannocchi e il musicista Rodrigo D’Erasmo sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia il prossimo 29 marzo. Dopo lo straordinario successo del debutto nel 2025, la produzione torna in tour nel 2026, scegliendo la "Spiaggia di Velluto" come tappa inaugurale del suo nuovo viaggio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il trauma dei conflitti sul palco: Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo a Senigallia Articoli correlati Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo invitano a ribellarsi ai tempi bui del presente con lo spettacolo "Il dominio della luce"Al Teatro Petrella di Longiano primo appuntamento, sabato 24 gennaio (ore 21) con la nuova rassegna "Nessun dorma!", un invito a stare con... Mafia: “Autoritratto” sul palco, un’indagine sul trauma collettivo e il legame nevrotico con il crimine organizzato.L’ombra lunga della mafia, un male che si insinua nelle pieghe della vita quotidiana, torna al centro del dibattito culturale e civile con lo... Contenuti utili per approfondire Francesca Mannocchi Perché il regime iraniano non è collassato dopo l'attacco di Usa e Israele. Francesca Mannocchi lo spiega nello speciale Tg La7La prospettiva di un imminente collasso del sistema di potere iraniano appare, allo stato attuale, remota. Nonostante le proteste interne e anni di pressione internazionale, e soprattutto l'attacco ... tg.la7.it Il neurologo, dopo la diagnosi della sclerosi multipla, mi ha detto ‘ma lei dove vuole andare in quello stato?’. La mia malattia e la guerra sono simili: così ...La giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi con il musicista Rodrigo D’Erasmo gira l’Italia con lo spettacolo Crescere, la guerra, basato sull’analisi del dolore di chi ha vissuto i ... ilfattoquotidiano.it