Frana travolge un'auto in Turchia il video ripreso dalla dashcam | il conducente estratto vivo dalla vettura

Una frana ha coinvolto un’auto sulla strada Mersin-Antalya in Turchia. La scena è stata catturata da una dashcam, che mostra i detriti e il fango che travolgono il veicolo. Il conducente è stato estratto vivo dall’abitacolo. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di persone a bordo o sulle condizioni di salute.

In Turchia una frana ha travolto un’auto sulla strada Mersin-Antalya. Il video ripreso da una dashcam mostra il momento in cui i detriti e il fango impattano contro la vettura. Salvo il conducente: è stato estratto vivo e ha riportato solo ferite lievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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