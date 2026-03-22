Immagini impressionanti arrivano dal sud della Turchia, dove una frana improvvisa ha travolto un’auto in marcia lungo la strada costiera tra Antalya e Mersin. Il momento dell’impatto è stato ripreso da una dashcam, che mostra in tempo reale il crollo di terra e massi sul veicolo. Alla guida c’era un uomo di 44 anni, rimasto intrappolato sotto i detriti ma estratto vivo dai soccorritori poco dopo l’incidente. Trasportato in ospedale, ha riportato ferite lievi ed è rimasto sotto osservazione. Un esito che, considerando la violenza dell’impatto, appare quasi miracoloso. Il crollo improvviso e le cause. Secondo le prime informazioni, la frana si è verificata nel distretto di Ayd?nc?k, in un tratto particolarmente esposto della rete stradale costiera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frana travolge un’auto: il momento dell’impatto ripreso dalla dashcam

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