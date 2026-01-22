Frana di Compiano sulla provinciale 66 aggiudicati i lavori per 1 milione di euro

La Provincia di Parma ha affidato i lavori per circa un milione di euro per intervenire sulla frana di Compiano, che nel febbraio 2024 aveva provocato la chiusura della provinciale 66, vicino al borgo e all'antico castello. L'intervento mira a mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità, garantendo la tutela del patrimonio e la mobilità locale.

