Frana di Compiano sulla provinciale 66 aggiudicati i lavori per 1 milione di euro
La Provincia di Parma ha affidato i lavori per circa un milione di euro per intervenire sulla frana di Compiano, che nel febbraio 2024 aveva provocato la chiusura della provinciale 66, vicino al borgo e all'antico castello. L'intervento mira a mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità, garantendo la tutela del patrimonio e la mobilità locale.
Sono stati affidati, dalla Provincia di Parma, i lavori per intervenire sulla frana di Compiano che, nel febbraio del 2024, rese necessaria la chiusura della provinciale 66, proprio alle porte del borgo e dell’antico castello.La Provincia di Parma, al termine della procedura di gara, ha affidato.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Ricostruzione post alluvione, un progetto da 2 milioni di euro: al via i lavori sulla provinciale Predappio - MeldolaSono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale Predappio - Meldola, un progetto da 2 milioni di euro.
Ricostruzione post alluvione, lavori al via sulla provinciale Teodorano: un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventiSono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale 48 Teodorano, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023.
Messina, frana sulla S.P. 57 di Barrera: strada chiusa al transito nel territorio di RoccavaldinaIl tratto interessato dall'interdizione è al km 4+100 La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito di un tratto della Strada Provinciale 57 di Barrera, al km 4+100, ... lavocedellisola.it
Frana sulla S.P. 57 di Barrera: strada chiusa nel territorio di RoccavaldinaA seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio nella giornata del 20 gennaio 2026, la Città Metropolitana ... 98zero.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.