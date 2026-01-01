Spilamberto al via da gennaio lavori da un milione di euro sulla rete elettrica

A partire da mercoledì 7 gennaio, Inrete Distribuzione Energia, parte del gruppo Hera, avvierà interventi sulla rete elettrica di Spilamberto, con un investimento di un milione di euro. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la resilienza della rete, garantendo un servizio più affidabile per i cittadini e le attività locali. I lavori si svolgeranno nel rispetto delle tempistiche previste, con attenzione alla riduzione di eventuali disservizi.

Da mercoledì 7 gennaio, Inrete Distribuzione Energia, società del gruppo Hera, avvierà un intervento sulla rete elettrica a Spilamberto, per renderla più efficiente, resiliente e, di conseguenza, migliorare ulteriormente il servizio.In particolare, i tecnici provvederanno al rinnovo delle otto.

