Cal nel caos | il cda scaduto i 280mila euro contestati all’ad Arnoldi e la lite Fratelli d’Italia-Forza Italia

Milano, 7 febbraio 2026 – Il Consiglio d’amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde è scaduto più di otto mesi fa, ma nessuno ha ancora messo mano al rinnovo. La situazione resta ferma, e il consiglio continua a funzionare come se nulla fosse, anche se legalmente non avrebbe più i pieni poteri. Nel frattempo, emergono problemi legati alla gestione: l’amministratore Arnoldi deve rispondere di 280mila euro contestati, mentre lo scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si fa sempre più acceso.

Milano, 7 febbraio 2026 – Il dato di fatto è che il Consiglio d’amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) è scaduto da oltre 8 mesi, che non è stato ancora rinnovato e che proprio per questo è tuttora in carica come se niente fosse. Non una questione privata: CAL è una società partecipata al 50% da Regione Lombardia per il tramite di Aria Spa. L’altro 50% è in capo ad Anas. Nel perimetro di CAL ricadono Brebemi, Pedemontana e Teem. Quanto al motivo dello stallo e alla ragione per la quale si persevera nello status quo, c’è una versione confermata da più parti e che ha un nome e un cognome: quello di Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di CAL addirittura dal 2016. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

