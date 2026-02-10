CUPRA è Title Partner della prima gara di Formula E a Madrid

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CUPRA sarà il title partner della prima gara di Formula E a Madrid, un evento che segna un passo importante nel mondo delle auto elettriche. La corsa si terrà nel cuore della città, attirando appassionati e addetti ai lavori. La partnership con CUPRA punta a rafforzare l’immagine dei veicoli elettrici e a dare un impulso all’industria iberica. La gara si svolgerà tra poche settimane e promette di essere un appuntamento da non perdere per gli amanti delle auto sostenibili.

Formula E a Madrid: Una Svolta per l’Elettrico e un’Opportunità per l’Industria Iberica. L’annuncio della prima gara di Formula E a Madrid, con CUPRA come Title Partner, trascende il semplice calendario sportivo. Si tratta di un segnale forte per il futuro della mobilità elettrica, un investimento nel territorio e un’occasione per l’industria automobilistica spagnola di affermarsi come leader nel settore. L’evento, che si terrà il 21 marzo 2026, non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio laboratorio tecnologico a cielo aperto, capace di generare un impatto economico e sociale significativo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su CUPRA Madrid

Zambrotta al Cupra Padel Tour: "I partner migliori? Scelgo chi non se la prende troppo...”

Clamoroso in Formula 1: FIA pronta a cambiare le regole sulla compressione dalla prima gara, Mercede

La FIA sta per cambiare le regole sulla compressione dei motori in Formula 1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su CUPRA Madrid

Argomenti discussi: Formula E | Cupra diventa title sponsor dell’E-Prix di Madrid; Mantieni efficiente la tua moto con questo kit economico per la manutenzione della catena.

cupra è title partnerCUPRA è Title Partner della prima gara di Formula E a MadridLa capitale spagnola diventa una nuova tappa del campionato elettrico e accoglie l’arrivo della Raval. msn.com

CUPRA è title partner della prima gara di Formula E a Madrid che prende il nome di 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix [FOTO]CUPRA lega il suo nome alla storica prima gara di Formula E che si disputerà a Madrid con il marchio ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.