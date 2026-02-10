CUPRA è Title Partner della prima gara di Formula E a Madrid

CUPRA sarà il title partner della prima gara di Formula E a Madrid, un evento che segna un passo importante nel mondo delle auto elettriche. La corsa si terrà nel cuore della città, attirando appassionati e addetti ai lavori. La partnership con CUPRA punta a rafforzare l’immagine dei veicoli elettrici e a dare un impulso all’industria iberica. La gara si svolgerà tra poche settimane e promette di essere un appuntamento da non perdere per gli amanti delle auto sostenibili.

Formula E a Madrid: Una Svolta per l’Elettrico e un’Opportunità per l’Industria Iberica. L’annuncio della prima gara di Formula E a Madrid, con CUPRA come Title Partner, trascende il semplice calendario sportivo. Si tratta di un segnale forte per il futuro della mobilità elettrica, un investimento nel territorio e un’occasione per l’industria automobilistica spagnola di affermarsi come leader nel settore. L’evento, che si terrà il 21 marzo 2026, non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio laboratorio tecnologico a cielo aperto, capace di generare un impatto economico e sociale significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su CUPRA Madrid

Ultime notizie su CUPRA Madrid

Argomenti discussi: Formula E | Cupra diventa title sponsor dell’E-Prix di Madrid; Mantieni efficiente la tua moto con questo kit economico per la manutenzione della catena.

