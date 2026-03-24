CALCIO L’EVENTO Nazionale Cantanti a Forlì in memoria di Silver Sirotti | prevendita iniziata

È iniziata la prevendita per la ‘ Partita del dono ’ che, alle ore 20 di giovedì 9 aprile, vedrà la celeberrima Nazionale Italiana Cantanti impegnata allo stadio Morgagni di Forlì nel match con la squadra Team Silver 1974, composta da volti noti di Forlì del mondo dello sport, e non solo, per onorare la memoria di Silver Sirotti scomparso nell’attentato di marca fascista del treno Italicus mentre stava salvando alcuni passeggeri, poi insignito dalla Medaglia d’oro al valore civile dalla presidenza della Repubblica. La prevendita, al prezzo di 15 euro per la tribuna (ridotti 10) e 10 euro in gradinata, può essere effettuata online sul sito Vivatiket. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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