Calcio De Risio suona la carica al Forlì | Qualche errore di gioventù ma compatti Un attaccante saluta

De Risio, giocatore del Forlì, invita alla compattezza e alla crescita collettiva, riconoscendo alcune difficoltà iniziali ma sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. Con esperienza e determinazione, è diventato un punto di riferimento per la squadra, contribuendo al percorso della stagione. Un saluto anche a un attaccante che lascia il club, segnando un capitolo importante nel cammino del Forlì.

Arrivato con le mostrine di comandante per la categoria, ci ha messo un po' di tempo a trovare la giusta condizione fisica ma passo dopo passo è diventato un pilastro inamovibile della formazione di mister Alessandro Miramari. Stiamo parlando del centrocampista, classe '91, Carlo De Risio che.

