Il Forlì alla carica con De Risio | Possiamo giocarcela con tutti

Il Forlì si prepara alla sfida con rinnovato entusiasmo, affidandosi a Carlo De Risio, centrocampista di esperienza e leadership. A 34 anni, il giocatore di Vasto rappresenta un punto di riferimento per la squadra, convinto che con il giusto impegno sia possibile competere con ogni avversario. Le sue parole testimoniano la determinazione del team verso l’obiettivo della salvezza, sottolineando l’importanza di una mentalità compatta e concentrata.

Ogni sua dichiarazione è un insegnamento. Carlo De Risio, 34enne mezzala di Vasto, è l’uomo che sussurra ai compagni, il leader silenzioso incaricato di prendere per mano il Forlì e condurlo all’agognata salvezza. De Risio, qual è il bilancio suo e della squadra al giro di boa? "Sono contento di aver trovato continuità e quella condizione fisica che all’inizio mi mancava. Quanto alla squadra, abbiamo disputato un buon girone di andata, ma con un pizzico di attenzione in più avremmo una classifica ancora migliore". Dal poker rifilato al Carpi alla débàcle di Perugia: come si spiega l’altalena di risultati dell’ultimo periodo? "Ormai conosciamo i nostri pregi e difetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

