Ciclone Harry esteso il bando ristori | contributi anche alle imprese di Niscemi

La Regione ha deciso di allargare il bando per i ristori. Ora anche le imprese di Niscemi potranno ricevere i contributi straordinari destinati a coprire i danni causati dal ciclone Harry. Con questa mossa, si cerca di aiutare più aziende a ripartire dopo le conseguenze della tempesta.

La Regione amplia la platea dei beneficiari. Anche le imprese di Niscemi potranno accedere ai contributi straordinari stanziati dalla Regione per i danni provocati dal ciclone Harry. La decisione è stata assunta su indicazione del presidente della Regione Renato Schifani, commissario delegato per l'emergenza, che ha disposto l'integrazione dell'avviso pubblico. Il dipartimento regionale delle Attività produttive, in collaborazione con Irfis, ha quindi aggiornato il bando includendo le aziende che operano nel territorio colpito dalla frana. Il Comune di Niscemi, amministrato dal sindaco Massimo Conti e individuato come soggetto attuatore degli interventi, ha finora censito oltre quaranta attività produttive danneggiate.

